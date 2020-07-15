"Матч проти Зорі буде для Динамо кубковим": Головко оцінив шанси обох команд на срібло УПЛ

Колишній захисник Динамо та збірної України Олександр Головко поділився очікуваннями від центрального матчу 31-го туру між Динамо та Зорею.

"Для Динамо матч проти Зорі буде кубковим, як і недавній фінал з Ворсклою. Ціна матчу дуже велика. У Зорі, на мій погляд, тягар відповідальності все ж таки менший.

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Не можна казати, що луганцям нічого втрачати – все-таки на кону Ліга чемпіонів. Але Зоря вже домоглася величезного прогресу з Віктором Скрипником. Команда грає з упевненістю і Динамо у цьому матчі буде складно зламати оборону "мужиків".

У Динамо зараз така команда, як є. Ні більше, ні менше. Звичайно, всі хочуть бачити команду на першому місці. Але за теперішніх реалій це складно. Команда грає на своєму рівні, трохи краще, трохи гірше, що дозволяло їй в останні роки виходити в єврокубки. У Олексія Михайличенка такий нинішній кадровий потенціал і з такими реаліями доводиться миритися", – сказав Головко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, після 30-ти турів підопічні Михайличенка посідають у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, набравши 56 очок. На один пункт їх випереджає луганська Зоря, з якою "біло-сині" в очному протистоянні зустрінуться вже 16 липня. Початок матчу о 19:00.

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