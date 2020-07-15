Динамо – Заря: Воробей назвал составляющую, которая будет иметь решающую роль в матче

Легендарный экс-нападающий Шахтера и сборной Украины Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 31-го тура между основными претендентами на серебро УПЛ.

"Кто фаворит в матче Динамо – Заря? Луганчане сейчас на подъеме, демонстрируют неплохой футбол, но как показали последние игры с Динамо, в течение всего матча Заря не может достойно противостоять киевлянам.

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У Динамо есть опыт, имя и это будет давить на Зарю. Возможно, в этом матче победит опыт", – сказал Воробей в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, после 30-ти туров подопечные Михайличенко занимают в турнирной таблице УПЛ третье место, набрав 56 очков. На один пункт их опережает луганская Заря, с которой "бело-синие" в очном противостоянии встретятся уже 16 июля. Начало матча в 19:00.

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