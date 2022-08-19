"Гарно приїхати додому. Україна – мій другий дім, як то кажуть. Прекрасно себе почуваю в умовах, які дозволять нам спокійно працювати на хороших полях, у вільному Києві. Отримую задоволення, тому все в порядку, можемо готуватися до початку чемпіонату.

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Звичайно, що фокус на чемпіонат. Металіст 1925 вже незабаром. Мусимо концентруватися, готуватися ментально та тактично. Це дуже великий виклик, потрібно почати з перемоги перший тур, щоб набратися впевненості для молодої команди, молодих гравців. Це важливо для нас. Перенести на поле ці задуми, над якими працювали останніми тижнями.

Звісно, ще зарано, але все одно мусимо швидко зростати як команда, а молоді гравці – як особистості. Вдосконалюватися та зрозуміти, що вони зараз лідери. Будемо щоденно працювати, щоб відповідати вимогам керівництва та вболівальників", – сказав Йовічевіч у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Шахтар 23 серпня відкриватиме новий сезон УПЛ матчем проти Металіст 1925. Початок зустрічі о 13:00.

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