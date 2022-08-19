Еще один наш соотечественник – Петр Стасюк – попробует легионерского хлеба.

Украинский защитник Петр Стасюк перешел в Сабаил, сообщает пресс-служба азербайджанского клуба.

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27-летний защитник перебрался в новую команду в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на один год.

Напомним, Стасюк начал профессиональную карьеру в стрийской Скале в 2012 году. Успел поиграть за Балканы, одесскую Жемчужину и Минай. Последним его клубом был Мариуполь. Интересно, что в летнее межсезонье Петр провел предсезонный сбор в составе донецкого Шахтера под руководством Игора Йовичевича, однако не подошел хорватскому специалисту. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч.

К слову, Стасюк станет в Сабаиле уже вторым украинцем – ранее "львы" подписали на правах аренды из Шахтера чемпиона мира U-20 Максима Чеха.

Сабаил на старте нового сезона чемпионата Азербайджана потерпел два поражения и после 2-х туров идет в турнирной таблице без очков на восьмой строчке.

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