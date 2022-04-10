В женском футболе встречаются матчи, где уровень соперников нет никакого смысла сравнивать.

Команда Гаити просто уничтожила оппоненток с Виргинских островов, забив в ворота соперника 21 "сухой" мяч. Это третья убедительная победа кряду. Ранее гаитянки разбивали оппоненток со счетами 6:0 и 11:0.

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Сборная Гаити возглавила свою группу за тур до завершения предварительного этапа квалификации на женский ЧМ-2023. Во вторник команде предстоит встреча с кубинками, которые неожиданно свели к ничьей матч против Гондураса. Дальше проходит только одна команда. Гаити будет достаточно не проиграть.

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