У жіночому футболі трапляються матчі, де рівень суперників немає жодного сенсу порівнювати.

Команда Гаїті просто знищила опоненток з Віргінських островів, забивши у ворота суперника 21 "сухий" м'яч. Це третя поспіль переконлива перемога. Раніше гаїтянки розбивали опонентів з рахунками 6:0 та 11:0.

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Відтак, збірна Гаїті очолила свою групу за тур до завершення попереднього етапу кваліфікації на жіночий ЧС-2023. У вівторок на команду чекає зустріч з кубинками, які несподівано звели до нічиєї матч проти Гондурасу. Далі проходить лише одна команда. Гаїті буде достатньо не програти.

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