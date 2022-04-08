Поединок первого тура Копа Судамерикана Барселона – Монтевидео Вондерерс подарил несколько памятных моментов. Неудачный пенальти паненкой и шедевр прямым ударом с углового – посмотреть было на что.

Копа Судамерикана, 1 тур

Барселона (Эквадор) – Монтевидео Вондерерс (Уругвай) – 4:2

Голы: Мастриани, 9, 11, Карабали, 35, Диас, 54 – Риверо, 14, Мендес, 61

Нереализованный пенальти: Диас, 51 (Барселона)

В Гуаякиле в рамках Копа Судамерикана встречались тамошняя Барселона и уругвайский Монтевидео Вондерерс. Уже на 14-й минуте счет был 2:1 в пользу хозяев, однако самые интересные события произошли на старте второго тайма.

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На 51-й минуте Барселона заработала право на пенальти, который взялся исполнять Дамиан Диас. Полузащитник решил пробить паненкой и опозорился – кипер не прыгнул и легко забрал мяч.

Но буквально здесь же 35-летний Диас исправился. Ветеран, почти всю карьеру отыгравший в составе Барсы (эквадорской), прямым ударом с углового застал вратаря врасплох. Де Арруабаррена ждал навеса и вышел из ворот, а Диас сильным ударом низом по удивительной траектории забил роскошный гол. Месть за незабитый пенальти удалась.

Матч в итоге завершился со счётом 4:2. Благодаря этой победе эквадорская Барса возглавила группу А, набрав три очка.

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