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Олимпик – Львов: матч начнется с минуты молчания

13:13 70 Читати українською
Олимпик – Львов: матч начнется с минуты молчания
ФК Олимпик

Матч 4 тура УПЛ Олимпик – Львов начнется с почтения памяти погибшего болельщика.

Минута молчания будет посвящена почтению памяти погибшего болельщика Олимпика Романа Барыло, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Молодой человек был лидером одной из фанатских группировок донецкого клуба. Парень погиб в ДТП, когда ехал с родителями в Одессу, сообщает Sportarena.

Олимпик – Львов: анонс матча УПЛ

Матч Олимпик – Львов состоится сегодня, 10 августа, начало в 19:00.

Украина4 тур

Олимпик - Львов: Пятница 10 августа 2018

Олимпик
до матча
4
час
:
31
мин
Львов
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