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Олімпік – Львів: матч почнеться з хвилини мовчання

13:13 394 Читать на русском
Олімпік – Львів: матч почнеться з хвилини мовчання
ФК Олімпік

Матч 4-го туру УПЛ Олімпік – Львів розпочнеться з вшанування пам'яті загиблого вболівальника.

Хвилина мовчання буде присвячена вшануванню пам'яті загиблого вболівальника Олімпіка Романа Барила, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Молодик був лідером одного з фанатських угрупувань донецького клубу. Хлопець загинув у ДТП, коли їхав з батьками в Одесу, повідомляє Sportarena.

Олімпік – Львів: анонс матчу УПЛ

Матч Олімпік – Львів відбудеться сьогодні, 10 серпня, початок о 19:00.

Україна4 тур

Олімпік - Львів: П'ятниця 10 серпня 2018

Олімпік
до матчу
5
год
:
34
хв
Львів
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Олімпік - Львів Олімпік Олімпік
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