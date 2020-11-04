"Эта игра важна и для нас, и для них, ведь обе команды выступают хорошо. Лилль – крепкая команда.

Милан определился с главной целью на зимний трансферный рынок

Этот матч не станет решающим, но на кону многое. Мы здорово начали выступление в группе и хотим продолжить в том же духе. Команду ждут определенные изменения, поскольку нам нужны свежие игроки, которые находятся в хорошей форме.

Мы хотим контролировать игру и действовать активно. Мы молоды, но на поле играем по-взрослому. Хорошо работаем вместе – наша сила в балансе. Понимаем, что у нас получается хорошо, а что еще нужно улучшить. Мы только начинаем наш путь, потому нуждаемся в определенной смелости, чтобы продолжать расти и всегда быть готовыми к самопожертвованию. Я всегда верил в качество игроков и команды в целом. Мы должны становиться лучше и играть более хладнокровно", – цитирует Пиоли официальный сайт Милана.

Напомним, уже завтра, 5 ноября, "россонери" в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле будут принимать французский Лилль. Начало встречи в 22:00.

Реал победил Интер: "нерадзурри" не хватает класса, проявление характера "бланкос", топ-матч Бензема, Лаутаро и Ко