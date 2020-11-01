Милан в январе 2021 года будет пытаться найти усиление в центр защиты.

"Россонери" не планируют проводить активную трансферную кампанию, однако сосредоточат усилия на усилении проблемных позиций.

Запреты не для Златана – Ибрагимович показал, как ездит на тренировки

По информации CalcioMercato, Паоло Мальдини, прежде всего, попытается подписать качественного центрбэка. Стефано Пиоли нужен сильный напарник для Алессио Романьйоли, поскольку сейчас подменой для капитана и Симона Кьяера можно считать только молодого Маттео Габбию. Лео Дуарте полностью проигрывает конкуренцию.

Отмечается, что Милан вернется к варианту с покупкой защитника Фиорентины Николы Миленковича. "Россонери" пытались купить 22-летнего серба прошлым летом, но "фиалки" требовали за своего игрока около 40 млн евро.

Шевченко признался, благодаря кому получил седьмой номер в Милане

Добавим, что в нынешнем сезоне Миленкович провел за Фиорентину 5 матчей в Серии А и уже успел записать в свой актив гол и результативную передачу.