"Ця гра важлива і для нас, і для них, адже обидві команди виступають добре. Лілль – міцна команда.

Мілан визначився з головною ціллю на зимовий трансферний ринок

Цей матч не стане вирішальним, але на кону багато. Ми чудово розпочали виступ у групі і хочемо продовжити у тому ж дусі. Команду чекають певні зміни, оскільки нам потрібні свіжі гравці, що перебувають у хорошій формі.

Ми хочемо контролювати гру і діяти активно. Ми молоді, але на полі граємо по-дорослому. Добре працюємо разом – наша сила в балансі. Розуміємо, що у нас виходить добре, а що ще потрібно поліпшити. Ми лише починаємо наш шлях, тому потребуємо певної сміливості, щоб продовжувати рости і завжди бути готовими до самопожертви. Я завжди вірив в якість гравців і команди в цілому. Ми повинні ставати кращими і грати холоднокровніше", – цитує Піолі офіційний сайт Мілана.

Нагадаємо, вже завтра, 5 листопада, "россонері" у третьому турі групового етапу Ліги Європи на власному полі прийматимуть французький Лілль. Початок зустрічі о 22:00.

Реал переміг Інтер: "нерадзуррі" не вистачає класу, черговий прояв характеру "бланкос", топ-матч Бензема, Лаутаро і Ко