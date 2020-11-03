Реал и Интер после второго тура замыкали группу В, имея одно и две очка соответственно, так что в Мадриде обоим коллективам была нужна только победа. Лунина на такой важный матч прогнозируемо не выпустили, да и вообще из новинок в старте "бланкос" был только Азар. Интер начинал без травмированного Лукаку, которого менял Перишич.

Команды стартовали без разведки, сразу взявшись за обострение игры. У миланцев на первых минутах удавалось лишь обозначать давление забросами на ход, а вот хозяева уже на 4-й создали первый момент – это Асенсио мощно пробил под перекладину метров с восьми после обыгрыша Азара с Кроосом. На 7-й Вальверде дальним ударом направил мяч над каркасом, а итальянцы ответили сразу двумя голевыми эпизодами на 10-й минуте: сначала Барелла головой пробил в перекладину с навеса Перишича, а потом Мартинес хитро выстрелил из пределов штрафной в противоход Куртуа – Тибо спас Реал!

На 14-й минуте классный дальний выстрел удался Артуро Видалю, но мяч пролетел в сантиметрах от левой штанги. Также Интер провел ряд позиционных атак без логического завершения, но на 23-й минуте едва не пропустил в результате подачи на Бензема и скидки под удар Вальверде – Федерико пробил с отскоком от газона, но мяч пролетел рядом со штангой. Гол назревал, и, в конце концов, созрел а 25-й минуте: Хакими под прессингом Менди отдал передачу назад в направлении на Хандановича, но получился пас точно под выход Бензема один на один – Карим переиграл голкипера и поразил пустые ворота! 1:0!

Не успел Интер прийти в себя, как прилетел второй гол – Азар на 33-й минуте ворвался в штрафную и заработал угловой, а Рамос замкнул подачу с него точным ударом головой в дальний угол. Впрочем, счёт 2:0 продержался недолго. Уже на 35-й Барелла пяткой с лёту отдал проникающую передачу в штрафную на Мартинеса, а тот поставил корпус и расстрелял левый угол – 2:1. Пока это лучший ассист в туре.

В последующие 10 минут действительно опасных моментов не возникало, хотя Реал выглядел активнее. На перерыв команды ушли с преимуществом мадридцев. Испанцы и итальянцы за стартовые 20 минут второго тайма не создали ни одного момента, но заработали три желтые карточки.

Зинедин Зидану это надоело: на 64-й минуте он выпустил Винисиуса и Родриго, но дебютный шанс отличиться создал Васкес на 66-й – Лукас выстрелил с линии штрафной, однако мяч пролетел мимо левой штанги. Наказание за расточительность прилетело уже на 68-й минуте: Мартинес получил заброс из глубины и скинул мяч на левый край штрафной Перишичу, а тот поставил корпус и пробил в дальний угол – 2:2!

Реал на 70-й огрызнулся выстрелом Крооса с линии штрафной в руки Хандановичу, но большинство атак мадридцев в последующие 10 минут оказалась слишком хаотичным. Больше пользы они приносили Интеру, разрывавшего хозяев на контратаках. Дважды гости могли выйти вперёд: на 75-й минуте Мартинес принял опрометчивую скидку от Менди и метров с 20-ти закрутил мяч мимо дальней девятки, а на 76-й он же разогнал контрвыпад с пасом на линию штрафной под удар Перишичу – Иван пробил мимо дальнего угла.

Казалось, итальянцы вот-вот дожмут мадридцев, но на 80-й "нерадзурри" наказали за расточительность. Вальверде протащил мяч на левый фланг и отдал мяч Винисиусу, Жуниор прострелил в штрафную на Родриго, а тот спокойно расстрелял ближнюю девятку – 3:2!

Ещё через три минуты Бензема после навеса от Васкеса мог расстреливать ворота с метра, но Карим обидно попал себе в руки. Интер ответил несколькими неплохими атаками, но ничего интереснее штрафного удара Санчеса в стенку гостям создать не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "сливочных" – первую в текущем розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, Реал набрал четыре очка и поднялся на третью позицию в группе. У Шахтера столько же зачётных баллов, а Боруссия и Интер находятся на разных полюсах – гладбахцы лидируют с пятью пунктами, а миланцы замыкают квартет. В активе подопечных Антонио Конте остаётся два очка.