Балканы – Черноморец: КДК принял решение по матчу, сорванному болельщиками

Скандальный матч между Балканами и Черноморцем, который был сорван болельщиками, решили довести до конца.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение по матчу 12-го тура Первой лиги между командами Балканы и Черноморец.

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Напомним, поединок между этими клубами был остановлен на 71-й минуте из-за поведения болельщиков гостей: фаны Черноморца устроили драку со стражами порядка. К ним был применен слезоточивый газ. Арбитр матча Александр Титов решил не продолжать игру и увел команды в подтрибунное помещение. После остановки матча ультрас одесситов выбежали на поле, у них в руках были зажженные файеры. Болельщики также устроили драку со стюардами. На момент остановки матча счет на табло был ничейным – 1:1.

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Как следствие, по решению КДК матч доигрывают при пустых трибунах, сообщает официальный сайт ФК Балканы. Все стороны согласились с таким решением. Дату матча объявят позже.

К слову, между Черноморцем и его активными болельщиками продолжается конфликт, в связи с чем клуб закрыл фан-сектор и отменил им льготные билеты.

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