Балкани – Чорноморець: КДК прийняв рішення щодо матчу, який зірвали вболівальники

Скандальний матч між Балканами та Чорноморцем, який було зірвано вболівальниками, вирішили довести до кінця.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення щодо матчу 12-го туру Першої ліги між командами Балкани та Чорноморець.

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Нагадаємо, поєдинок між цими клубами було зупинено на 71-й хвилині через поведінку уболівальників гостей: фани Чорноморця влаштували бійку з правоохоронцями. До них був застосований сльозогінний газ. Арбітр матчу Олександр Титов вирішив не продовжувати гру і вивів команди у підтрибунне приміщення. Після зупинки матчу ультрас одеситів вибігли на поле, у них в руках були запалені фаєри. Вболівальники також влаштували бійку зі стюардами. На момент зупинки матчу рахунок на табло був нічийним – 1:1.

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Як наслідок, за рішенням КДК матч дограють при порожніх трибунах, повідомляє офіційний сайт ФК Балкани. Всі сторони погодилися з таким рішенням. Дату матчу оголосять пізніше.

До слова, між Чорноморцем і його активними вболівальниками триває конфлікт, у зв'язку з чим клуб закрив фан-сектор і скасував їм пільгові квитки.

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