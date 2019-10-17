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Маркевич-младший определился с тренерским штабом в Черноморце

14:42 130 Читати українською
Маркевич-младший определился с тренерским штабом в Черноморце
Остап Маркевич / ФК Черноморец

Одесский Черноморец объявил об изменениях в своем тренерском штабе.

Главный тренер "моряков" Остап Маркевич, который возглавил одесский клуб в начале этой недели, назначил новых ассистентов.

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Помогать 41-летнему специалисту будут Сергей Атласюк, Андрей Ущаповский и Игорь Шуховцев, информирует официальный сайт Черноморца.

Напомним, что Черноморец с середины сентября находился без главного тренера после того, как отправил в отставку Ангела Червенкова. Сейчас одесситы занимают 10 место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 15 очков в 13 матчах.

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