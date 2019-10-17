Маркевич-младший определился с тренерским штабом в Черноморце

Сборная Украины — 16:47 72
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Суркис – об инциденте с Павелко: Ничего не комментирую, со мной все хорошо
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"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК ОлимпийскийСборная Украины — 16:20 200
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Яремчук підірвав Росію легким тролінгом – підгоріло у фанатів, журналістів і навіть екс-форварда ДинамоЕвро-2020 — 16:07 272
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Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для ШевченкаСергій Тищенко — 15:30 2564
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Маліновський підкорив УЄФА, але став небезпекою для Гасперіні – українець матиме шанс в Аталанті після тріумфу у збірнійИталия — 12:23 723