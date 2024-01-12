Каталонский клуб на своем официальном сайте объявил, что 47-летний Беллетти стал помощником Рафы Маркеса в резервной команде Барселоны.

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В свое время этот тандем защищал цвета команды в статусе игроков. Беллетти отыграл за Барселону три сезона. Больше всего бразилец запомнился болельщикам благодаря финалу Лиги чемпионов 2006 года, в котором он забил победный гол в ворота лондонского Арсенала.

К слову, у Жулиано Беллетти уже есть тренерский опыт. Ранее бразилец работал на родине – был ассистентом наставника Крузейро и возглавлял молодежную команду Сан-Паулу.

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