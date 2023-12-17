Товарищеский поединок между ветеранами Милана и Сан-Паулу завершился неприятным инцидентом, участниками которого стали Кларенс Зеедорф и Жозуэ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Игра была приурочена к 30-летию поединка бывшего Межконтинентального Кубка (аналог нынешнего Клубного ЧМ). В 1993 году Сан-Паулу победил Милан со счётом 3:2.

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Бразильская команда взяла верх и сейчас – матч, который сыграли в формате два тайма по 30 минут, завершился со счетом 4:1. За Сан-Паулу забили Вальбер и трижды Додо. У Милана отличился Рикарду Оливейра. Участие в матче приняли, в частности, Дида, Кафу, Кларенс Зеедорф, Кака, Кристиан Пануччи, Алессандро Костакурта, Эмерсон, Сержинью и другие футболисты.

На последних секундах матча бразилец Жозуэ жестко сыграл против Кларенса Зеедорфа, рискуя нанести ему травму. Бывший одноклубник Андрея Шевченко в Милане поднялся и пошел выяснять отношения с соперником. Возникла толкотня, которой не дали перерасти во что-то большее остальные футболисты – в частности, бывший капитан сборной Бразилии Кафу.

* Если видео стычки не воспроизводится, его можно посмотреть здесь.