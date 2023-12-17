Товариський поєдинок між ветеранами Мілана та Сан-Паулу завершився неприємним інцидентом, учасниками якого стали Кларенс Зеєдорф і Жозуе. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Гра була приурочена до 30-річчя поєдинку колишнього Міжконтинентального Кубка (аналог нинішнього Клубного ЧС). У 1993 році Сан-Паулу переміг Мілан з рахунком 3:2.

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Бразильська команда взяла гору і зараз – матч, який зіграли у форматі два тайми по 30 хвилин, завершився з рахунком 4:1. За Сан-Паулу забили Вальбер і тричі Додо. У Мілана відзначився Рікарду Олівейра. Участь у матчі взяли, зокрема, Діда, Кафу, Кларенс Зеєдорф, Кака, Крістіан Пануччі, Алессандро Костакурта, Емерсон, Сержінью та інші футболісти.

На останніх секундах матчу бразилець Жозуе жорстко зіграв проти Кларенса Зеєдорфа, ризикуючи завдати йому травми. Колишній одноклубник Андрія Шевченка у Мілані підівівся і пішов з'ясовувати стосунки з суперником. Виникла штовханина, якій не дали перерости у щось більше інші футболісти – зокрема, колишній капітан збірної Бразилії Кафу.

* Якщо відео сутички не відтворюється, його можна подивитися тут.