Сталь принимала Шленск и в течение поединка немного уступала, в том числе в контроле и ударах. Однако это не помешало праздновать хозяевам победу.

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Первый гол в поединке в свой актив записал Саид Гамулич. Второй мяч залетел в ворота гостей после перерыва. Хавьер Хайек, находясь на чужой половине поля под прессингом, отдал на голкипера. Однако тот не смог его принять и сфера пересекла линию ворот.

Благодаря победе Сталь Мелец набрала 13 зачетных баллов, Шленск Вроцлав остался с девятью баллами в середине турнирной таблицы чемпионата Польши.

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