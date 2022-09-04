Неймовірний автогол став окрасою поєдинку 8-го туру Екстракляси між клубами Сталь Мелець і Шльонск Вроцлав.

Сталь приймала Шльонск і протягом поєдинку трохи поступалась, зокрема у контролі та ударах. Проте це не завадило святкувати господарям звитягу.

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Перший гол у поєдинку до свого активу записав Саїд Гамулич. Вдруге м'яч залетів у ворота гостей по перерві. Хав'єр Хайєк, перебуваючи на чужій половині поля під пресингом, потужно віддав на голкіпера. Проте той не зумів його прийняти і сфера перетнула лінію воріт.

CO TAM SIĘ STAŁO



Hyjek trafia do własnej siatki... z połowy rywala @FksStalMielec prowadzi już 2-0!



https://t.co/iS3or6fjem pic.twitter.com/NWfKdQTzQb — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 3, 2022

Завдяки перемозі Сталь Мелець набрала 13 залікових балів, Шльонск Вроцлав залишився з дев'ятьма балами у середині турнірної таблиці чемпіонату Польщі.

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