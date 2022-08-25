Марко Ройс раздавал автографы юным болельщикам после тренировки Борусии. Беллингем тоже подошел порадовать ребят, но решил пошутить.

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Джуд подставил футболку под автограф капитану, притворившись фанатом. Ничего удивительного, ведь по возрасту Беллингем значительно ближе к тем парням, чем к Ройсу.

Беллингем перешел в Дортмунд два года назад, отыграл два сезона в основе и становится лидером команды в свои 19.