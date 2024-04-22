Важность апрельского Делла Мадонина было невозможно переоценить. "Нерадзурри" в случае победы в дерби стали бы досрочным чемпионом Италии – за пять туров до конца Серии А команда набрала бы +17 от второй позиции, на которой расположился Милан. "Россонери", конечно же, не желали дарить чемпионство в личной встрече.

Умеренные фаны "дьяволов" решили просто не приходить на домашний поединок. По информации журналиста Антонио Витьелло, они перепродавали свои билеты, поэтому фаны "змей" получили почти половину мест на "Сан-Сиро".

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Тифози же подготовили фирменные перфомансы с соответствующими растяжками. На секторах Интера было написано: "Наша судьба, ваш кошмар". Ультрас Милана парировали: ""Ничего не изменится".

El duelo de tifos en el Inter-Milan decisivo por el 'Scudetto'.



Milan: "Nada cambia".

Интер: "Nuestro destino, vuestra pesadilla". pic.twitter.com/89JzTzbIQ7 - Хосе Родригес (@JosRodriguez37) 22 апреля, 2024 г

Начало встречи выглядело ровно, но в тактическом плане Интер выглядел интереснее. Подопечные Симоне Индзаги перекрывали центр компактным блоком, направляя соперника во фланги, а в атакующей работе проводили привычные позиционные ротации. На 10-й минутах дело дошло и до обострения – Павар замыкал подачу со стандарта, направив мяч мимо дальней стойки.

Этот момент стал первым звоночком. На 18-й же минуте "нерадзурри" громко пробили в колокол. Интер заработал угловой, Павар головой подрезал мяч вдоль вратарской, а Ачерби замкнул без сопротивления. 0:1! Интересно, что у Делла Мадонина последний гол защитника, забитый с ассиста защитника, был проведен аж 12 лет назад – тогда Хавьер Дзанетти отличился с передачи Дугласа Майкона.

На 25-й же минуте "змеи" могли удвоить свое преимущество в результате прорыва Димарко по центру (что интересно для левого латераля) и обыгрыша с Тюрамом на краю штрафной. Федерико завершил эпизод прострелом вдоль линии вратарской на Лаутаро Мартинеса – с аргентинцем никто не играл, однако тот не смог нормально подставить ногу. Мяч улетел в небо.

Наказание за расточительство могло прилететь уже через четыре минуты, когда Рейндерс запустил Мусу в контратаку правым флангом. Юнус перевел мяч влево на Леау, а тот качнул Ачерби и бахнул из пределов штрафной – Зоммер поймал мяч. Это был первый из двух моментов Милана до перерыва.

Другой случился на 40-й минуте, когда Муса открылся на правом фланге и прострелил под удар Калабрии. Капитан "россонери" замыкал метров с девяти, однако Зоммер спас Интер. "Нерадзурри" сразу же ответили прорывом Тюрама по левому флангу – тот завершил прострелом, который Томори сбросил под удар Мхитаряну. Теперь уже Меньян выполнил сейв.

Незадолго до этого Тюрам мог и сам забивать, замыкая передачу на 11 метров, но его выстрел прошел мимо дальней штанги. В конце концов, свисток арбитра отправил команды на перерыв при минимальном преимуществе "змей". Для Милана это было благо, однако практически сразу после возобновления игры Интер забил во второй раз.

Это произошло на 49-й минуте. Тюрам откликнулся на заброс Бастони в глубину, приняв мяч под давлением Томори и развернувшись в борьбе с ним. Далее Маркус сместился к линии штрафной – а затем произошел удар в ближний угол. Низом. Меньян не вытащил. 0:2.

Интересно, что за последние 20 лет только три игрока совершили больше результативных действий в дебютном сезоне в Серии А, чем имеет Тюрам. У Маркуса их 19 (12 голов + 7 ассистов), а впереди Златан Ибрагимович (20 в сезоне 2006/07), Ромелу Лукаку (25 в сезоне 2019/20) и Диего Милито (26 в сезоне 2009/10).

К сожалению, второй гол успокоил Интер. Подопечные Симоне Индзаги стали играть по счету, время от времени выбегая в контратаки. До конца встречи "змеи" провели всего два неострых удара, один из которых нанесли с центра поля. Это бы должно было помочь Милану, но нет – до 80-х минут вспоминается только выстрел Тео Эрнандеса с левого края штрафной, который потащил Зоммер.

Тем не менее, команда Стефано Пиоли нашла в себе силы для возрождения интриги. После розыгрыша углового Леау сбросил мяч под удар Габбии, а его выстрел с минимального расстояния парировал Зоммер. Ян перевел сферу в стойку, но на добивании головой сыграл Томори – 1:2! Казалось, что сейчас начнется ад.

Не начался. Интер уверенно довел матч до победы. Ну, почти уверенно – на последних секундах страсти закипели, Думфрис и Тео Эрнандес и получили по красной за драку, а кроме того Милан провел несколько перспективных контратак. Довести их до момента не удалось, а на последних секундах за грубость красную показали Калабрии.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Интера – как в матче, так и в чемпионате. Симоне Индзаги наконец-то сделал это. "Нерадзурри" же установили рекорд Серии А, во второй раз выиграв ее за пять туров до конца. Другие чемпионы проворачивали подобное только один раз в своей истории.

5 - #Inter выиграл Скудетто с 5 матчевыми турами на руках, ни одна команда не выигрывала титул раньше нерадзурри за всю историю #SerieA; действительно, они единственная команда, которая делала это дважды в истории соревнования, также делала в 2006-07. Сенсационно.#Derby pic.twitter.com/K43E0i9Lyk - OptaPaolo (@OptaPaolo) 22 апреля, 2024 года

Интер набирает 86 очков и теперь отдыхает. Сезон для "змей" де-факто завершен, а вот у Милана еще есть работа. Команде Стефано Пиоли необходимо защитить вторую позицию от посягательств Ювентуса, у которого на пять зачетных баллов меньше.

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