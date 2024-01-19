Матч Майнц – Унион перенесен из-за непогоды, сообщает пресс-служба "карнавальщиков".

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Трибуны MEWA-арены покрылись льдом, особенно стоячая часть. На близлежащих дорогах также зафиксировали гололед, что создавало серьезную опасность для болельщиков. Клубы совместно с Немецким футбольным союзом приняли решение не проводить игру в таких условиях. Новую дату объявят вскоре.

В нынешнем сезоне Бундеслиги уже был похожий инцидент с участием Униона. Берлинцы 2 декабря не смогли сыграть против Баварии из-за метели в Мюнхене. "К счастью", столичная команда вылетела из Кубка Германии и еврокубков, поэтому имеет достаточно места в календаре, чтобы компенсировать дефицит матчей.

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Tomorrow's home game against 1. FC Union Berlin has been postponed due to weather-related safety risks for spectators.#Mainz05 pic.twitter.com/eg35d7BJWU — Mainz 05 English (@Mainz05en) January 18, 2024

Единственный финал, который переигрывали: как Бавария впервые стала лучшей в Европе