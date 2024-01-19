Матч Бундеслиги перенесли из-за ужасной непогоды – стадион превратился в "сосульку"
Немецкая Бундеслига откроет 18 тур несколько позже, чем ожидалось.
Матч Майнц – Унион перенесен из-за непогоды, сообщает пресс-служба "карнавальщиков".
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Трибуны MEWA-арены покрылись льдом, особенно стоячая часть. На близлежащих дорогах также зафиксировали гололед, что создавало серьезную опасность для болельщиков. Клубы совместно с Немецким футбольным союзом приняли решение не проводить игру в таких условиях. Новую дату объявят вскоре.
В нынешнем сезоне Бундеслиги уже был похожий инцидент с участием Униона. Берлинцы 2 декабря не смогли сыграть против Баварии из-за метели в Мюнхене. "К счастью", столичная команда вылетела из Кубка Германии и еврокубков, поэтому имеет достаточно места в календаре, чтобы компенсировать дефицит матчей.
Единственный финал, который переигрывали: как Бавария впервые стала лучшей в Европе