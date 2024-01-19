Матч Бундесліги перенесли через жахливу негоду – стадіон перетворився на "бурульку"
Німецька Бундесліга відкриє 18-й тур дещо пізніше, ніж очікувалось.
Матч Майнц – Уніон перенесено через негоду, інформує прес-служба "карнавальників".
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Трибуни MEWA-арени покрилися льодом, особливо стояча частина. На прилеглих дорогах також зафіксували ожеледицю, що створювало серйозну небезпеку для вболівальників. Клуби спільно з Німецьким футбольним союзом ухвалили рішення не проводити гру в таких умовах. Нову дату оголосять згодом.
У нинішньому сезоні Бундесліги вже був схожий інцидент за участю Уніона. Берлінці 2 грудня не змогли зіграти проти Баварії через заметіль у Мюнхені. "На щастя", столична команда вилетіла з Кубка Німеччини та єврокубків, тому має достатньо місця в календарі, щоб компенсувати дефіцит матчів.
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