Матч Майнц – Уніон перенесено через негоду, інформує прес-служба "карнавальників".

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Трибуни MEWA-арени покрилися льодом, особливо стояча частина. На прилеглих дорогах також зафіксували ожеледицю, що створювало серйозну небезпеку для вболівальників. Клуби спільно з Німецьким футбольним союзом ухвалили рішення не проводити гру в таких умовах. Нову дату оголосять згодом.

У нинішньому сезоні Бундесліги вже був схожий інцидент за участю Уніона. Берлінці 2 грудня не змогли зіграти проти Баварії через заметіль у Мюнхені. "На щастя", столична команда вилетіла з Кубка Німеччини та єврокубків, тому має достатньо місця в календарі, щоб компенсувати дефіцит матчів.

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Tomorrow's home game against 1. FC Union Berlin has been postponed due to weather-related safety risks for spectators.#Mainz05 pic.twitter.com/eg35d7BJWU — Mainz 05 English (@Mainz05en) January 18, 2024

Єдиний фінал, який перегравали: як Баварія вперше стала найкращою у Європі