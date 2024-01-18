Контракт Ройса с дортмундской Боруссией истекает в конце сезона 2023/24. Продление соглашения маловероятно, информирует Bild. Одним из возможных вариантов продолжения карьеры капитана "шмелей" является возвращение в Боруссию М. Для этого ему придется пойти на компромиссы в вопросе зарплаты.

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Сообщается, что руководство Гладбаха в лице спортивного директора Роланда Виркуса заинтересовано в сотрудничестве с Ройсом. "Жеребцы" хотят усилить состав своей команды опытным игроком атаки с лидерскими качествами, который, к тому же, уже выступал в составе Гладбаха с 2009 по 2012 год. Тогда Ройс сыграл за Боруссию М 109 матчей, в которых забил 41 гол и оформил 28 ассистов.

В текущем сезоне 34-летний Марко Ройс сыграл за Дортмунд 23 матча, забил 6 голов и трижды ассистировал партнерам.

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