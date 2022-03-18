Как известно, в пятницу 27-й тур чемпионата Германии открывал поединок между соседями по турнирной таблице – Бохумом и менхенгладбахской Боруссией. Первый тайм прошел без голов за явным преимуществом хозяев. После перерыва рурцы добавили, однако в течение 7 минут пропустили дважды, чем значительно ухудшили шансы на положительный итоговый результат.

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Однако матчу в этот вечер завершиться было не суждено. На 71-й минуте болельщики Бохума швырнули на поле стакан, который попал в бокового арбитра. Главный судья поединка Беньямин Кортус решил остановить игру при счете 0:2 в пользу "жеребцов". После непродолжительных консультаций было решено матч не продолжать – его судьбу будут определять в кабинетах. Среди вариантов – доигрывание, переигровка или техническое поражение Бохума.

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