Як відомо, у п'ятницю 27-й тур чемпіонату Німеччини відкривав поєдинок між сусідами по турнірній таблиці – Бохумом і менхенгладбаською Борусією. Перший тайм пройшов без голів за переваги господарів. По перерві рурці додали, однак протягом 7 хвилин пропустили двічі, чим значно погіршили шанси на позитивний підсумковий результат.

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Однак матчу цього вечора завершитись не судилося. На 71-й хвилині вболівальники Бохума жбурнули на поле стакан, який влучив у бокового арбітра. Головний суддя поєдинку Беньямін Кортус вирішив зупинити гру за рахунку 0:2 на користь "жеребців". Після нетривалої консультації було вирішено матч не продовжувати – його долю будуть визначати у кабінетах. Серед варіантів – догравання, перегравання чи технічна поразка Бохума.

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