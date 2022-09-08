Матч Брайтон – Кристал Пэлас не будет сыгран 17 сентября, как ожидалось, информирует официальный сайт "чаек".

Шевченко оказался среди кандидатов, которые могут заменить Тухеля в Челси, – СМИ

Именно на эту дату запланирована забастовка британских железнодорожников, недовольных своими зарплатами и условиями труда. Клубы посовещались с местными органами власти и полицией, после чего было принято решение перенести матч. Главная причина – забота о фанатах, которым было бы труднее преодолеть 80 километров от Лондона до юго-восточного побережья Британии.

Матчи ближайшего тура АПЛ команды проведут вовремя – Брайтон 10 сентября будет гостить у Борнмута, а Кристал Пэлас 11-го примет МЮ.

Брайтон разгромил Лестер, сохранив место в зоне ЛЧ – "лисы" потерпели пятое подряд поражение и остались на дне таблицы