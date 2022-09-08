Матч Брайтон – Крістал Пелас не буде зіграний 17 вересня, як очікувалось, інформує офіційний сайт "чайок".

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Саме на цю дату запланований страйк британських залізничників, які невдоволені своїми зарплатами та умовами праці. Клуби порадились з місцевими органами влади та поліцією, після чого було ухвалене рішення перенести матч. Головна причина – турбота про фанатів, яким було б важче подолати 80 кілометрів від Лондона до південно-східного узбережжя Британії.

Матчі найближчого туру АПЛ команди проведуть вчасно – Брайтон 10 вересня гостюватиме у Борнмута, а Крістал Пелас 11-го буде приймати МЮ.

Брайтон розгромив Лестер, зберігши місце в зоні ЛЧ – "лисиці" зазнали п'ятої поспіль поразки й залишились на дні таблиці