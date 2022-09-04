Лестер потерпел сокрушительное поражение от Брайтона на выезде (2:5), не сумев прервать свою ужасную проигрышную серию в АПЛ. Отчет читайте на "Футбол 24".

Лестер ужасно начал новый сезон АПЛ, набрав всего одно очко при четырех поражениях подряд. Правда, у "лис" был тяжелый календарь (Челси, Арсенал, МЮ) – и в 6-м туре соперник был не из простых. Команда ехала в гости к Брайтону, которому до сих пор удается держаться в зоне Лиги чемпионов.

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Подопечные Рендана Роджерса так сильно настроились, что открыли счет уже на 52-й секунде. Гол начался с ошибки Марча, после которой гости разогнали контратаку с проходом Дака левым флангом – в его завершении Петсон выполнил прострел вдоль линии вратарской. Все хозяева проскочили мимо мяча, а Ихеаначо замкнул. 0:1! Келечи забил 20-й гол в последних 25 матчах в АПЛ.

Впрочем, Брайтон не растерялся в этой ситуации. "Чайки" отыгрались на 10-й минуте в результате серии подач вдоль штрафной и замыкания от все того же Марча на дальней штанге –мяч рикошетом от Томаса влетел в ворота. На 15-й хозяева разорвали Лестер на контратаке, завершив ее выстрелом Кайседу с правого края штрафной под левую штангу. 2:1!

На 29-й минуте более агрессивные брайтонцы могли и третий гол забить, причем это был бы шедевр. Немного не повезло Велбеку – после его подачи с левого фланга мяч полетел за спину голкиперу, однако упал на перекладину. Казалось, что подопечные Грэма Поттера легко доведут первый тайм до победы с комфортным преимуществом, но на 33-й минуте они сами "обломали" себя неточным поперечным переводом. Гости перехватили пас, после чего Тилеманс выполнил шикарный заброс метров на 40, организовав Дака фактический выход один на один – 2:2!

На перерыв команды отправились под аккомпанимент атак Брайтона. В раздевалке Брендан Роджерс заменил Барнса, выпустив Кастаня – впрочем, ровно через минуту после начала второго тайма Лестер пропустил третий гол. Он стал следствием выбитой подачи со стандарта, после которой Макаллистер мощно пробил метров с 22 в дальнюю девятку. К счастью для "лис", взятие ворот не засчитали из-за офсайда.

Такой невнятный старт выбил гостей из колеи. Лестер фактически исчез – до самого финального свистка команда провела всего один удар по воротам. Брайтон доминировал, создавая момент за моментом. На 64-й минуте это вылилось в чистый третий гол. Хозяева отобрали мяч на чужой трети поля, после чего Грос разрезал оборону пасом на Троссара – Леандро же пробил под дальнюю штангу. 3:2.

Окончательно все вопросы о победителе были закрыты на 70-й минуте, когда "чайки" заработали пенальти. Макаллистер уверенно его реализовал. После этого подопечные Грэма Поттера несколько сбавили в темпе и интенсивности, однако на общем игровом преимуществе это не сказалось. Наконец, на 7-й компенсированной минуте дело дошло и до пятого гола – это Макаллистер прямым ударом со штрафного попал в левую девятку. 5:2!.

Брайтон набрал 13 очков и остался на четвёртой позиции. Лестер с одним зачётным баллом и пятью поражениями подряд лежит на дне турнирной таблицы АПЛ.

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