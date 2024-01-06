Испанский хавбек Хуан Мата успел завоевать трофей за короткое время пребывания в J-лиге.

Виссел Кобе решил не продлевать контракт с Матой, сообщает официальный сайт. Испанец остался без клуба после завершения сезона в J-лиге.

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Хуан присоединился к Виссел Кобе в сентябре на правах свободного агента. 35-летний хавбек только раз вышел на поле, сыграв 11 минут.

Даже с минимальной помощью Маты команда впервые в истории стала чемпионом Японии. Иньесте такое достижение не покорилось.

Со сборной Испании Мата выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012. Он поиграл за Валенсию, Челси, Манчестер Юнайтед и Галатасарай.