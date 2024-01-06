Мата покинув Віссел Кобе, ставши чемпіоном Японії за один матч
Віссел Кобе вирішив не продовжувати контракт з Матою, повідомляє офіційний сайт. Іспанець залишився без клубу після завершення сезону в J-лізі.
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Хуан приєднався до Віссел Кобе у вересні на правах вільного агента. 35-річний хавбек лише раз вийшов на поле, зігравши 11 хвилин.
Навіть з мінімальною допомогою Мати команда вперше в історії стала чемпіоном Японії. Іньєсті таке досягнення не підкорилося.
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