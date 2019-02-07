Мати Роналду – про звинувачення сина у згвалтуванні: Та дівчина не в карти йшла грати з Кріштіану

Марія Долорес Авейру, мама Кріштіану Роналду, не вірить, що її син міг згвалтувати модель Кетрін Майоргу в Лас-Вегасі у 2009 році.

"Я вірю своєму сину. Коли та дівчина пішла до Кріштіану, вона не в карти збиралася з ним грати. Вона йшла туди, аби дещо зробити. Я знаю свого сина, знаю, хто він. Не хочу більше говорити на цю тему",– сказала мати форварда Ювентуса у коментарі Correio de Manha.

Секс-скандал Роналду: до адвоката Майорги звернулись ще 3 жінки, яких португалець начебто згвалтував

Нагадаємо, Роналду звинувачується у згвалтуванні американської моделі. 34-річна Кетрін Майорга розповіла, що у 2009 році її згвалтував Кріштіану Роналду. Інцидент трапився у Лас-Вегасі під час відпочинку Кріштіану в США. За словами жінки, вона познайомилась з Роналду на дискотеці в одному з клубів, у якому працювала Майорга, а тієї ж ночі португалець згвалтував її у її ж номері.

Згідно інформації німецького видання Spiegel, скандал начебто було "зам'ято": Роналду дав жінці за мовчання 375 тисяч доларів США, а сторони уклали угоду про нерозголошення інформації. У жовтні 2018 року Майорга у ЗМІ оголосила про звинувачення володаря "Золотого м'яча" у згвалтуванні.

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