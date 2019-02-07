toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ШАХТАР - ВАККЕР

Мати Роналду – про звинувачення сина у згвалтуванні: Та дівчина не в карти йшла грати з Кріштіану

18:38 764 Читать на русском
Мати Роналду – про звинувачення сина у згвалтуванні: Та дівчина не в карти йшла грати з Кріштіану
Роналду розом зі своєю мамою / фото з соцмереж

Марія Долорес Авейру, мама Кріштіану Роналду, не вірить, що її син міг згвалтувати модель Кетрін Майоргу в Лас-Вегасі у 2009 році.

"Я вірю своєму сину. Коли та дівчина пішла до Кріштіану, вона не в карти збиралася з ним грати. Вона йшла туди, аби дещо зробити. Я знаю свого сина, знаю, хто він. Не хочу більше говорити на цю тему",– сказала мати форварда Ювентуса у коментарі Correio de Manha.

Секс-скандал Роналду: до адвоката Майорги звернулись ще 3 жінки, яких португалець начебто згвалтував

Нагадаємо, Роналду звинувачується у згвалтуванні американської моделі. 34-річна Кетрін Майорга розповіла, що у 2009 році її згвалтував Кріштіану Роналду. Інцидент трапився у Лас-Вегасі під час відпочинку Кріштіану в США. За словами жінки, вона познайомилась з Роналду на дискотеці в одному з клубів, у якому працювала Майорга, а тієї ж ночі португалець згвалтував її у її ж номері.

Згідно інформації німецького видання Spiegel, скандал начебто було "зам'ято": Роналду дав жінці за мовчання 375 тисяч доларів США, а сторони уклали угоду про нерозголошення інформації. У жовтні 2018 року Майорга у ЗМІ оголосила про звинувачення володаря "Золотого м'яча" у згвалтуванні.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – талант Бенфіки, який закохав у себе футбольну Європу

Теги
Італія Ювентус Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
56
хв
Лаціо
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук