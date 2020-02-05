Мать Кавани объяснила, почему ее сын отклонил предложения английских клубов

Мать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани Берта Гомес рассказала о возможных вариантах продолжения карьеры его сына.

"Эдинсон не хотел, чтобы деньги были причиной ухода, потому что если бы речь шла о деньгах, он ушел бы в Манчестер Юнайтед, Челси или Интер Майами, которые сделали ему большие предложения.

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Эдинсон сделал все возможное, чтобы оказаться в Атлетико, однако, к сожалению, этот переход не состоялся. Он очень хотел в Мадрид", – приводит слова Берты Гомес AS.

Напомним, что "матрасники" пытались приобрести Кавани в течение всего зимнего трансферного окна, однако так и не смогли прийти к согласию с парижанами.

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