Мати Кавані зізналась, чому її син відхилив пропозиції англійських клубів

Мати форварда ПСЖ Едінсона Кавані Берта Гомес розповіла про можливі варіанти продовження кар'єри його сина.

"Едінсон не хотів, щоб гроші були причиною відходу, тому що якби йшлося про гроші, він пішов би в Манчестер Юнайтед, Челсі або Інтер Маямі, які зробили йому великі пропозиції.

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Едінсон зробив все можливе, щоб опинитися в Атлетіко, проте, на жаль, цей перехід не відбувся. Він дуже хотів в Мадрид", – наводить слова Берти Гомес AS.

Нагадаємо, що "матрацники" намагалися придбати Кавані впродовж усього зимового трансферного вікна, проте так і не змогли дійти згоди із парижанами.

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