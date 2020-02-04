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Мать Кавани требует извинений у президента Атлетико

19:43 84 Читати українською
Мать Кавани требует извинений у президента Атлетико
Эдинсон Кавани с мамой / Фото из открытых источников

Трансферное окно уже завершилось, но отголоски сорванного трансфера нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани до сих пор звучат.

Берта Гомес, мать Эдинсона Кавани, обвинила президента Атлетико Энрике Сересо в клевете Вальтера Фернандо, брата и одновременно агента звезды ПСЖ, сообщает AS.

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"Это позор. Мы не понимаем, почему президент Атлетико сказал такую ​​чушь. Это было неуместно, и нам больно. Неправильно говорить, что Вальтер попросил для себя часть денег за трансфер. Сересо должен был сказать фанатам правду. Во-первых, ПСЖ не хотел , чтобы Кавани уходил, а во-вторых, клубы не договорились между собой.

Не исключено, что Эдинсон перейдет в Атлетико летом, но при условии, что президент извинится", – цитирует маму AS.

Напомним, что "матрасники" пытались приобрести Кавани в течение всего зимнего трансферного окна, однако так и не смогли прийти к согласию с парижанами.

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Атлетико Атлетико Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Трансферы ПСЖ
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