Мать Фодена устроила массовую драку в ночном клубе – звезда Манчестер Сити не осталась в стороне
Полузащитник Ман Сити Фил Фоден впал в неприятную историю.
В сети распространяется видео драки в одном из ночных клубов с участием Фила Фодена и его матери.
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Клер Фоден в споре с другим посетителем заведения толкнула его, за что сразу получила удар в лицо. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие люди. Заступиться за мать выбежал и сам Фил. Унять одну из сторон конфликта удалось мужчине с огнетушителем в руках.
Напомним, 21-летний Фоден является воспитанником Сити. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 млн евро.
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