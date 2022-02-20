В сети распространяется видео драки в одном из ночных клубов с участием Фила Фодена и его матери.

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Клер Фоден в споре с другим посетителем заведения толкнула его, за что сразу получила удар в лицо. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие люди. Заступиться за мать выбежал и сам Фил. Унять одну из сторон конфликта удалось мужчине с огнетушителем в руках.

Напомним, 21-летний Фоден является воспитанником Сити. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, в которых отличился 9-ю голами и 6-ю ассистами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 млн евро.

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