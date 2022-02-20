У мережі поширюється відео бійки в одному з нічних клубів за участі Філа Фодена та його матері.

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Клер Фоден у суперечці з іншим відвідувачем закладу штовхнула його, за що одразу отримала удар в обличчя. Зав'язалась сутичка до якої долучились і інші люди. Заступитись за матір вибіг і сам Філ. Вгамувати одну зі сторін конфлікту вдалось чоловіку з вогнегасником в руках.

Нагадаємо, 21-річний Фоден є вихованцем Сіті. У нинішньому сезоні він провів 27 матчів, в яких відзначився 9-ма голами та 6-ма асистами. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 85 млн євро.

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