Легионер Динамо Карлос Де Пена по-особенному отреагировал на триумф Атлетико в Ла Лиге и чемпионский гол Луиса Суареса.

Накануне Атлетико одержал победу над Вальядолидом (2:1), что гарантировало "матрасникам" золотые медали Примеры. 11-е в истории чемпионство команде принес мяч Луиса Суареса.

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Карлос Де Пена прокомментировал гол своего соотечественника. "Лучший в мире по закрывания ртов. Его зовут... Луис Суарес. Посмотрим, сделают ли они когда-то выводы", – написал легионер Динамо в своем Twitter.

Очевидно, месседж Де Пены касается Барселоны, ведь летом клуб не слишком красиво попрощался с Суаресом после 6-ти проведенных вместе лет. "Блаугранас" отдали Луиса Атлетико за 7 млн евро, где тот забил 21 мяч в сезоне.

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