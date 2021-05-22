"Прошлым летом я пережил сложную ситуацию. Меня унизили. Атлетико открыл для меня свои двери и дал мне возможность продолжить демонстрировать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее", – цитирует Суареса AS.

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Напомним, летом Барселона избавилась от уругвайца после 7-ми проведенных вместе лет.

Именно Луис стал одним из ключей успеха Атлетико в Ла Лиге. 21 гол включая решающий мяч в последнем матче против Вальядолида (2:1) сделали Суареса чемпионом уже в дебютном сезоне после ухода из Барсы, которая финишировала третьей.

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