"Меня унизили прошлым летом", – Суарес разрыдался после триумфа Атлетико в Ла Лиге
Нападающий Атлетико Луис Суарес идеально отомстил Барселоне.
"Прошлым летом я пережил сложную ситуацию. Меня унизили. Атлетико открыл для меня свои двери и дал мне возможность продолжить демонстрировать свой уровень. Этот сезон дался мне тяжелее", – цитирует Суареса AS.
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Напомним, летом Барселона избавилась от уругвайца после 7-ми проведенных вместе лет.
Именно Луис стал одним из ключей успеха Атлетико в Ла Лиге. 21 гол включая решающий мяч в последнем матче против Вальядолида (2:1) сделали Суареса чемпионом уже в дебютном сезоне после ухода из Барсы, которая финишировала третьей.
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