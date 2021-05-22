Испания, Ла Лига, 38-й тур

Вальядолид – Атлетико – 1:2

Голы: Плано, 18 – Корреа, 57, Суарес, 67

Эйбар – Барселона – 0:1

Гол: Гризманн, 81

Реал – Вильярреал – 2:1

Голы: Бензема, 87, Модрич, 90+2 – Сантос, 20

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Со старта поединка на Эстадио Хосе Сорилья команды играли на равных. Вальядолид и Атлетико в дебюте встречи лишь намекали на опасные выпады. Но на 18-й минуте "бело-фиолетовые" разогнали образцовую контратаку после углового мадридцев: после элегантной перепасовки на своей половине Маркос Андре разрезным пасом бросил в прорыв Оскара Плано, вингер с центра поля убежал на свидание с Облаком и пробил мимо словенца с линии штрафной – 1:0!

Казалось, пропущенный мяч должен был встряхнуть "матрасников". Однако, до перерыва Атлетико играл по инерции. Подопечные Симеоне пытались грузить мяч вперед, но оборона Вальядолида действовала невероятно слаженно. Полуопасный момент мадридцы создали разве что на 38-й минуте, когда Суарес остроумным пасом пытался вывести на ударную позицию Карраско. Но эту попытку уверенно нивелировал защитник хозяев.

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Больше оборотов "матрасники" добавили после перерыва. В конце концов, давление Атлетико дало результат на 58-й минуте. Это Анхель Корреа перед штрафной получил передачу с левого фланга от Карраско, обвел двух защитников и бильярдным выстрелом пробил в дальний нижний угол – 1:1.

А еще десять минут спустя Атлетико окончательно решил судьбу чемпионства. Помог соперник – хавбек Вальядолида с чужой половины поля отдал неудачный пас назад, Луис Суарес вырвался на оперативный простор и переиграл Масипа в ближнем бою. Прекрасный привет Барселоне, которая списала форварда-ветерана перед стартом сезона и провалилась на всех фронтах.

Зато в столице с первых минут неожиданно упорно за дело взялся Вильярреал. "Желтая субмарина" выиграла борьбу за середину поля и не давала Реалу возможности разогнать свои атаки. В конце концов, после серии осторожных подходов левантийцы наказали "сливочных" за хаос в обороне. На 20-й минуте Морено забросил мяч в штрафную зону Реала, где неудачно сыграл Каземиро, мяч подхватил Йереми Сантос и протолкнул в сетку ворот Куртуа.

Гол не изменил ход игры. Вильярреал продолжил держать контроль над поединком, а Реал лишь изредка демонстрировал намеки на королевскую игру. До перерыва попытался вернуть "сливочных" в чемпионскую гонку Модрич. Однако, его удар после прорыва в штрафную прошел рядом со штангой.

На второй тайм Реал вышел полон желания одержать победу. "Сливочные" взяли мяч под контроль, но моменты по мановению волшебной палочки возникать у ворот Вильярреала не стали. Лишь на 57-й минуте действительно опасный момент мадридцев завершился голом. Правда, вскоре отмененным. Это Каземиро подал с правого фланга на Бензема, а тот точно пробил головой в одно касание – из офсайда, как оказалось.

На 67-й окрыленный возвращением в сборную Франции форвард едва не наказал "Желтую субмарину" за эпичную ошибку Рульи, но не попал под ближнюю штангу с острого угла. А на 72-й Бензема бил с лета метров с 10-ти – мимо! Вскоре и Модрич решился на выстрел со средней дистанции, но мяч снова прошел рядом со штангой.

Наконец удалось сравнять счет "сливочным" на 87-й минуте. Родриго в пределах штрафной сбросил на Бензема, а Карим подработал мяч первым касанием и вторым технически положил под перекладину. А в добавленное арбитром время французский форвард еще и проявил себя в роли плеймейкера – Бензема подал с левого края в центр штрафной, где Лука Модрич принял и роскошным выстрелом пробил Рульи – 2:1!

Итак, синхронные победы двух мадридских коллективов сделали чемпионом Испании сезона 2020/21 Атлетико. Реал в свою очередь стал вторым, а Барселона замкнула тройку призеров.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Испании