Бывший хавбек Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано вернется к футбольной деятельности.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) пригласила к сотрудничеству Хавьера Маскерано, сообщает официальный сайт организации.

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36-летний экс-хавбек получил должность в департаменте методологии и развития национальных команд. Маскерано будет контролировать чтобы юношеские и молодежные сборные Аргентины всех возрастов имели одинаковую методологию игры и принципы физической подготовки.

Напомним, в ноябре Маскерано объявил о завершении карьеры. В Европе аргентинец успел поиграть за Вест Хэм, Ливерпуль и Барселону.

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