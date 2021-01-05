Колишній хавбек Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано повернеться до футбольної діяльності.

Асоціація футболу Аргентини (AFA) запросила до співпраці Хав'єра Маскерано, повідомляє офіційний сайт організації.

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36-річний екс-хавбек отримав посаду у департаменті методології та розвитку національних команд. Маскерано контролюватиме щоб юнацькі та молодіжні збірні Аргентини різного віку мали однакову методологію гри і принципи фізичної підготовки.

Нагадаємо, у листопаді Маскерано оголосив про завершення кар'єри. В Європі аргентинець встиг пограти за Вест Хем, Ліверпуль та Барселону.

Єдиний гол, який розсмішив гравців Барселони, порвана дупа у півфіналі ЧС – головні факти з кар'єри Хав'єра Маскерано