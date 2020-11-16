"Пришло время закончить свою карьеру из-за вещей, которые произошли со мной за последние месяцы, в частности на личном уровне. Подумав об этом некоторое время, считаю наиболее правильным решением – закончить сегодня. Я провел свою карьеру на 100%, отдал максимум, который мог. Сегодня я понял, что в течение определенного времени мне трудно, и я не хочу пренебрегать Эстудиантесом, который позволил мне вернуться в Аргентину, или своими коллегми, или этой профессией. Я хотел объявить это, чтобы не было спекуляций.

Это связано не с клубом и не с результатом, а с чувствами, которые возникают в последний раз и заставляют иллюзию бытия футболистом исчезнуть. После пандемии я думал, что эта иллюзия все еще существует. Я собирался снова это почувствовать, но правда в том, что я не смог. Из уважения ко всем пора отойти в сторону и закончить эту гонку. Я не хотел, чтобы это время наступило.

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Я бесконечно благодарен клубам, в которых играл, товарищам, которые у меня были в течение своей карьеры, и Эстудиантесу, который дал мне возможность прийти и играть эти последние месяцы. Получилось меньше, чем я ожидал, и все сложилось плохо. К сожалению, иногда мы не можем выбирать конец", – цитирует Маскерано официальный сайт Эстудиантеса.

Напомним, 36-летний хавбек воспитывался в другом аргентинском гранде, Ривер Плейте, после чего перебрался в Коринтианс. За время своей европейской карьеры Маскерано поиграл за Вест Хэм, Ливерпуль и Барселону. Финальными этапами стали Хэбэй Чайна Форчун и Эстудиантес, который застрял в середине турнирной таблицы чемпионата Аргентины. За родную сборную Хавьер провел 147 матчей, что до сих пор остается рекордом.

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