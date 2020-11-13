"Думаю, что он завершит карьеру в Барселоне, но всегда есть "но". Как фанату и бывшему игроку мне бы это понравилось, но у него могут быть другие планы на будущее.

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Я рад и счастлив, что он остался. Клубу нужно о нем заботиться и радовать. Очень жаль, что сейчас нет болельщиков, которые могли бы проявить свою любовь. В Instagram я иногда публикую наши совместные фото и вижу много положительных комментариев относительно Лионеля. Я очень его люблю. Левши никогда не проигрывают", – цитирует Стоичкова Mundo Deportivo.

Напомним, Лионель хотел сменить клуб после завершения прошлого сезона, но руководство было против, что и вылилось в конфликт звездного форврада с тогдашним президентом клуба.

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