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Маскерано эпично не забил решающий пенальти – его Эстудиантес вылетел из Кубка Аргентины

11:05 32 Читати українською
Маскерано эпично не забил решающий пенальти – его Эстудиантес вылетел из Кубка Аргентины
Хавьер Маскерано / noticiasporelmundo

Промах экс-звезды Барселоны и сборной Аргентины Хавьера Маскерано стал решающим в матче 1/32 Кубка Аргентины.

Лаферрере одолел Эстудиантес в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

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Решающий промах допустилс бывший опорник Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Игрок пробил значительно выше ворот с отметки, чем подарил победу своему сопернику.

Напомним, за свою карьеру Маскерано успел поиграть за такие клубы, как Вест Хэм, Ливерпуль и Барселона, а также становился серебряным призером чемпионата мира-2014.

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Теги
Мир Хавьер Маскерано Хавьер Маскерано Аргентина Аргентина Эстудиантес Эстудиантес
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