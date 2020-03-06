Маскерано эпично не забил решающий пенальти – его Эстудиантес вылетел из Кубка Аргентины

Промах экс-звезды Барселоны и сборной Аргентины Хавьера Маскерано стал решающим в матче 1/32 Кубка Аргентины.

Лаферрере одолел Эстудиантес в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

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Решающий промах допустилс бывший опорник Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Игрок пробил значительно выше ворот с отметки, чем подарил победу своему сопернику.

Напомним, за свою карьеру Маскерано успел поиграть за такие клубы, как Вест Хэм, Ливерпуль и Барселона, а также становился серебряным призером чемпионата мира-2014.

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