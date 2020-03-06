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Маскерано епічно не забив вирішальний пенальті – його Естудіантес вилетів з Кубка Аргентини

11:00 94 Читать на русском
Маскерано епічно не забив вирішальний пенальті – його Естудіантес вилетів з Кубка Аргентини
Хав'єр Маскерано / noticiasporelmundo

Промах екс-зірки Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано став вирішальним у матчі 1/32 фіналу Кубка Аргентини.

Лаферрере здолав Естудіантес у серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.

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Вирішального промаху припустився колишній опорник Барселони та збірної Аргентини Хав'єр Маскерано. Гравець пробив значно вище воріт з позначки, чим подарував перемогу своєму супернику.

Нагадаємо, за свою кар'єру Маскерано встиг пограти за такі клуби, як Вест Хем, Ліверпуль та Барселона, а також ставав срібним призером чемпіонату світу-2014.

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Теги
Світ Хав'єр Маскерано Хав'єр Маскерано Аргентина Аргентина Естудіантес Естудіантес
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