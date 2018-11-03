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Мертенс забил шикарный гол за Наполи и стал самым результативным бельгийцем в истории Серии А

00:28 10 Читати українською
Мертенс забил шикарный гол за Наполи и стал самым результативным бельгийцем в истории Серии А
Дрис Мертенс / фото: ФК Наполи

Нападающий Наполи Дрис Мертенс отличился красивым голом в матче против Эмполи.

Наполи принимал Эмполи в 11 туре чемпионата Италии. В этом матче нападающий хозяев Дрис Мертенс трижды отличился в воротах соперника а также отдал одну голевую передачу.

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Один из голов бельгийца получился особенно красивым. Нападающий получил мяч от партнера на линии штрафной площади и с первого прикосновения отправил игровой шар красивой дугой в дальний угол ворот.

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Также один из голов Мертенса стал 73-им для него за Наполи. Таким образом бельгиец обогнал своего соотечественника Луиса Оливейру по голам в Серии А, благодаря чему стал самым результативным бельгийским игроком в истории чемпионата Италии.

Италия11 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Эмполи: Пятница 02 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
5 : 1
Эмполи
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