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Мертенс забив шикарний гол за Наполі та став найрезультативнішим бельгійцем в історії Серії А

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Мертенс забив шикарний гол за Наполі та став найрезультативнішим бельгійцем в історії Серії А
Дріс Мертенс / фото: ФК Наполі

Нападник Наполі Дріс Мертенс відзначився красивим голом у матчі проти Емполі.

Наполі приймав Емполі у 11 турі чемпіонату Італії. У цьому матчі нападник господарів Дріс Мертенс тричі відзначився у воротах суперника а також віддав одну гольову передачу.

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Один з голів бельгійця вийшов особливо красивим. Нападник отримав м’яч від партнера на лінії штрафного майданчика та з першого дотику відправив ігрову кулю красивою дугою у дальній кут воріт.

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Також один з голів Мертенса став 73-ім для нього за Наполі. Таким чином бельгієць обігнав свого співвітчизника Луїса Олівейру за голами у Серії А, завдяки чому став найрезультативнішим бельгійським гравцем в історії чемпіонату Італії.

Італія11 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Емполі: П'ятниця 02 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
5 : 1
Емполі
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Наполі Наполі Італія Відеоновини Наполі - Емполі Головне Дріс Мертенс Дріс Мертенс
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