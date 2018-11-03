Мертенс забив шикарний гол за Наполі та став найрезультативнішим бельгійцем в історії Серії А

Нападник Наполі Дріс Мертенс відзначився красивим голом у матчі проти Емполі.

Наполі приймав Емполі у 11 турі чемпіонату Італії. У цьому матчі нападник господарів Дріс Мертенс тричі відзначився у воротах суперника а також віддав одну гольову передачу.

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Один з голів бельгійця вийшов особливо красивим. Нападник отримав м’яч від партнера на лінії штрафного майданчика та з першого дотику відправив ігрову кулю красивою дугою у дальній кут воріт.

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Також один з голів Мертенса став 73-ім для нього за Наполі. Таким чином бельгієць обігнав свого співвітчизника Луїса Олівейру за голами у Серії А, завдяки чому став найрезультативнішим бельгійським гравцем в історії чемпіонату Італії.